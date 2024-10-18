Белорусский гандболист польского клуба забросил победный гол в матче Лиги чемпионов
- 18.10.2024, 22:43
За три секунды до конца матча.
17 октября польские «Кельцы» белорусского гандболиста Артема Королько на выезде встречались с норвежским «Кальстадом» в рамках Лиги чемпионов. За 15 секунд до финальной сирены гости вели в один мяч. Норвежцы сняли вратаря и за семь секунд до конца сумели счет сравнять, пишет «Трибуна».
Но Королек мгновенно сориентировался, посмотрел на вратаря своей команды Милоша Валаха и рванул на центр площадки. Валах быстро достал мяч из сетки и швырнул на Королька, а тот с середины поля сразу же бросил мимо игроков соперника в ворота, куда никак не успевал вернуться голкипер.
33: 32 за три секунды до конца матча, за которые «Кальстад» не успел уже ничего.