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Белорусский гандболист польского клуба забросил победный гол в матче Лиги чемпионов

  • 18.10.2024, 22:43
Белорусский гандболист польского клуба забросил победный гол в матче Лиги чемпионов

За три секунды до конца матча.

17 октября польские «Кельцы» белорусского гандболиста Артема Королько на выезде встречались с норвежским «Кальстадом» в рамках Лиги чемпионов. За 15 секунд до финальной сирены гости вели в один мяч. Норвежцы сняли вратаря и за семь секунд до конца сумели счет сравнять, пишет «Трибуна».

Но Королек мгновенно сориентировался, посмотрел на вратаря своей команды Милоша Валаха и рванул на центр площадки. Валах быстро достал мяч из сетки и швырнул на Королька, а тот с середины поля сразу же бросил мимо игроков соперника в ворота, куда никак не успевал вернуться голкипер.

33: 32 за три секунды до конца матча, за которые «Кальстад» не успел уже ничего.

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