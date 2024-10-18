Белорусский гандболист польского клуба забросил победный гол в матче Лиги чемпионов 18.10.2024, 22:43

За три секунды до конца матча.

17 октября польские «Кельцы» белорусского гандболиста Артема Королько на выезде встречались с норвежским «Кальстадом» в рамках Лиги чемпионов. За 15 секунд до финальной сирены гости вели в один мяч. Норвежцы сняли вратаря и за семь секунд до конца сумели счет сравнять, пишет «Трибуна».

Но Королек мгновенно сориентировался, посмотрел на вратаря своей команды Милоша Валаха и рванул на центр площадки. Валах быстро достал мяч из сетки и швырнул на Королька, а тот с середины поля сразу же бросил мимо игроков соперника в ворота, куда никак не успевал вернуться голкипер.

33: 32 за три секунды до конца матча, за которые «Кальстад» не успел уже ничего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com