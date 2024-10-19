Россияне расставляют на передовой манекены 19.10.2024, 1:30

Зачем?

Российские войска размещают на линии фронта манекены, чтобы обмануть украинские FPV-беспилотники и спровоцировать их на бесполезные атаки. Как пишет The Telegraph, видео, размещенные в Сети, показывают манекены, одетые в военную форму, выстроенные в ряд лесной зоне, причем один из них, по-видимому, держит ракетную установку.

Скорее всего, пишет издание, манекены должны привлекать и сбивать с толку украинские FPV-беспилотники, потенциально отвлекая огонь от настоящих целей.

Как отметил эксперт аналитического центра Chatham House Кир Джайлз, такие ложные цели соответствуют «тенденции войны становиться все более персонализированной — поскольку дроны преследуют отдельные цели в виде отдельных людей».

Российские войска часто притворяются мертвыми, когда видят над собой беспилотник FPV, и манекены могут быть эффективным способом посеять сомнения в умах операторов беспилотников относительно того, атакуют ли они правильную цель, добавил он.

Как отмечает The Telegraph, ложные цели использовались в качестве ключевой военной тактики на протяжении тысяч лет, но ранее они были сосредоточены на крупной технике, такой как танки и самолеты. Однако технологические достижения означают, что военные подделки также развиваются, и некоторое оборудование даже имитирует тепловые и радиолокационные сигналы.

При этом, отмечает издание, неясно, будут ли использоваться манекены на видео или это было сделано намеренно в рамках более широкого плана обмана.

Российские войска использовали ложные цели с начала войны в феврале 2022 года.В частности, они рисовали самолеты на своих авиабазах, чтобы ввести в заблуждение потенциальных нападающих. Источник в украинских спецподразделениях также сообщил, что с 2022 года российские войска стали чаще использовать фальшивых солдат вокруг Херсона. Украина также размещала фальшивые манекены вокруг Харьковской области после того, как этот район был отвоеван.

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