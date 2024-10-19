Совок и ложка к обеду
- Сергей Алексашенко
- 19.10.2024, 6:00
В РФ возвращаются к Госплану СССР.
Не говоря о том, что сама по себе идея введения количественных ограничений для банков на выдачу ипотеки и автокредитов является маразматической – не было в России ни одного банка, который бы из-за этого разорился, – есть два момента, на которые хочу обратить внимание.
Первое, стремление Банка России регулировать отдельные виды кредитов сильно напоминает практику финансового плана Госплана СССР. Меня удивляет то, что в нынешнем поколении руководителей Банка России нет людей, кто просто помнит, как это делалось, но сама совковость мышления неискоренима.
Второе, смысл этого ограничения объясняется необходимостью борьбы с инфляцией. Про то, что инфляция разгоняется исключительно расходами на войну я много говорил и повторяться не буду. Но вот сама идея начать борьбу с инфляцией через полгода с 1 апреля будущего года заставляет меня усомниться в адекватности команду Набиуллиной. Дорога ложка к обеду, гласит российская поговорка.
Сергей Алексашенко, Telegram