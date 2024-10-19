Совок и ложка к обеду Сергей Алексашенко

19.10.2024, 6:00

В РФ возвращаются к Госплану СССР.

Не говоря о том, что сама по себе идея введения количественных ограничений для банков на выдачу ипотеки и автокредитов является маразматической – не было в России ни одного банка, который бы из-за этого разорился, – есть два момента, на которые хочу обратить внимание.

Первое, стремление Банка России регулировать отдельные виды кредитов сильно напоминает практику финансового плана Госплана СССР. Меня удивляет то, что в нынешнем поколении руководителей Банка России нет людей, кто просто помнит, как это делалось, но сама совковость мышления неискоренима.

Второе, смысл этого ограничения объясняется необходимостью борьбы с инфляцией. Про то, что инфляция разгоняется исключительно расходами на войну я много говорил и повторяться не буду. Но вот сама идея начать борьбу с инфляцией через полгода с 1 апреля будущего года заставляет меня усомниться в адекватности команду Набиуллиной. Дорога ложка к обеду, гласит российская поговорка.

Сергей Алексашенко, Telegram

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