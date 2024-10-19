В Киеве обломок дрона залетел в окно дома 19.10.2024, 8:29

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Ранена женщина.

В Киеве в результате вражеской дроновой атаки в ночь на 19 октября пострадала женщина. В окно ее квартиры залетел небольшой обломок «Шахеда», нанеся киевлянке ранения.

В настоящее время пострадавшую оперируют. Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона», – написал Кличко в 05:55 утра.

Попко добавил, что у пострадавшей в результате атаки молодой женщины – серьезное ранение ноги. Правда, по его данным, ранение она получила в Днепровском районе столицы.

«В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома... В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто», – добавил глава КМВА.

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