Россияне несут новую «сенсационную новость»1
- Александр Коваленко
- 19.10.2024, 8:52
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Но увы и ах.
По российским пропагандистским площадкам несется сенсационная новость - Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При это, информацию эту предоставили не «российские источники», а это публикация уважаемого западного издания Business Insider.
К сожалению, эту новость в наше информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не удосужившись детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.
Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.
Когда мы говорим о потерях техники, то все должны понимать, что у этих потерь есть несколько категорий:
-Уничтоженный, то есть восстановлению не подлежит;
-Поврежденный, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, в следствие чего отправлен на ремонт;
-Поврежденный-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД откуда эвакуация на ремонт невозможно и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.
Теперь по фактам. Не голословно. Например, используя информацию мониторинговой группы Oryx.
За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ из которых:
-Уничтожено - 19 ед;
-Повреждено - 9 ед;
-Повреждено и брошено - 13 ед.
То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых, невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышению уровня защиты.
Но, сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 «Армата», а с Т-90.
За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла верифицированными 163 ОБТ Т-90:
-Уничтожено - 98 ед;
-Повреждено - 15 ед;
-Повреждено и брошено - 29 ед;
-21 танк был затрофеен абсолютно боеспособным.
Соотношение уничтоженных танков к поврежденным, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах... По новостям несется, Украина «потеряла» 40 танков Leopard 2.
Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учетом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.
Александр Коваленко, «Телеграм»