Франция убеждает союзников пригласить Украину в НАТО уже сейчас 19.10.2024, 9:23

Это один из ключевых приоритетов «плана победы».

Франция пытается убедить союзников по НАТО в необходимости уже сейчас пригласить Украину в альянс, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. «Приглашение — это первый шаг, важный политический сигнал, который мы могли бы дать уже сейчас. Мы мобилизуем усилия, чтобы убедить наших партнеров, даже если сам процесс вступления будет долгим и сложным», — отметил он в интервью газете Parisien.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде «план победы», который включает пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первые четыре пункта Киев намерен реализовать до конца 2024 года. Ключевым приоритетом для Украины, согласно плану Зеленского, является получение приглашения в НАТО.

Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО была подана в сентябре 2022 года. Йенс Столтенберг, занимавший на тот момент пост генерального секретаря альянса, тогда отмечал, что вступление Киева невозможно, пока продолжается война с Россией.

В начале октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна стать частью альянса, так как без ее участия невозможно достичь устойчивой безопасности в Европе. «Наши приоритеты остаются неизменными. Важно, чтобы Украина сохранилась как независимое демократическое государство», — отметил он во время своей инаугурации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com