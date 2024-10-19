Франция убеждает союзников пригласить Украину в НАТО уже сейчас
- 19.10.2024, 9:23
Это один из ключевых приоритетов «плана победы».
Франция пытается убедить союзников по НАТО в необходимости уже сейчас пригласить Украину в альянс, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. «Приглашение — это первый шаг, важный политический сигнал, который мы могли бы дать уже сейчас. Мы мобилизуем усилия, чтобы убедить наших партнеров, даже если сам процесс вступления будет долгим и сложным», — отметил он в интервью газете Parisien.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде «план победы», который включает пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первые четыре пункта Киев намерен реализовать до конца 2024 года. Ключевым приоритетом для Украины, согласно плану Зеленского, является получение приглашения в НАТО.
Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО была подана в сентябре 2022 года. Йенс Столтенберг, занимавший на тот момент пост генерального секретаря альянса, тогда отмечал, что вступление Киева невозможно, пока продолжается война с Россией.
В начале октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна стать частью альянса, так как без ее участия невозможно достичь устойчивой безопасности в Европе. «Наши приоритеты остаются неизменными. Важно, чтобы Украина сохранилась как независимое демократическое государство», — отметил он во время своей инаугурации.