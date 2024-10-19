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Офис правящей партии Японии в Токио забросали «коктейлями Молотова»

  • 19.10.2024, 9:35
Офис правящей партии Японии в Токио забросали «коктейлями Молотова»

Полиция отказалась от комментариев.

В субботу мужчина бросил несколько «зажигательных бомб» в штаб-квартиру правящей партии Японии в Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает AP.

Полиция Токио отказалась от комментариев, отметив, что дело все еще расследуется.

Мужчина, арестованный на месте, врезался на своей машине в ограждение, сообщают японские СМИ с места событий. Мотивы его нападения пока не ясны.

Правящая Либерально-демократическая партия становится все более непопулярной среди общественности из-за разрастающегося финансового скандала, связанного с сомнительным финансированием и подозрениями в уклонении от уплаты налогов.

Партия отказалась комментировать нападение, переадресовав все вопросы полиции.

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