Россияне в Курской области уничтожают своих же 19.10.2024, 10:11

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Полковник ВСУ раскрыл подробности.

На территории Курской области - настоящий ад. И больше всего страдает здесь российская пехота, которая оказывается и под ударами ВСУ, и под ударами своих же.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на «24 Канале» рассказал, что на Курщине происходят маневровые бои.

Свитан отметил, что маневровые бои – это отсутствие фортификационных сооружений на линии фронта. Без хорошей связи маневровые операции не провести. Большая ответственность ложится на средства связи, управления, передвижения, постоянный контроль пребывания, чтобы не попасть под дружественный огонь. Так вот у россиян с этим большая проблема.

«У нас работают серьезные системы РЭБ на этом направлении. Наши средства связи, благодаря партнерам, устойчивы к российским РЭБ. Мы успешно управляем своими войсками, а россиянам это не удается. Поэтому под удары КАБ, РСЗО, армейской артиллерии попадают очень часто российские части. То есть, они сами себя уничтожают, и об этом мало кто говорит, только российские блогеры ноют, что в разных местах попадают под удар», - отметил полковник запаса ВСУ.

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