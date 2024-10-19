Белорус работал в Африке и купил себе бабуина 4 19.10.2024, 10:46

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За 16 бутылок воды и €5.

Сергей несколько лет провел в Африке. И хотя местные люди крайне несентиментальны, привязанность может возникнуть даже к павиану-бабуину.

Но один из самых агрессивных представителей обезьян, который в составе стаи способен дать отпор даже леопарду, может быть искренне привязан к человеку. Как это произошло, Onliner.by узнал у Сергея.

Знакомство с бабуином

— Прежде у меня к животным был чисто гастрономический интерес: гусеницы шелкопряда, политые лимонным соком, плюс бутылочка пенного — венец творения для местных африканцев. Сама по себе курица за счастье. Тем удивительнее история моей дружбы с бабуином.

Этот примат, если воспитывается в человеческой семье, похож на 2—3-летнего ребенка и защищает своих «родичей» до последнего вздоха. У него есть личность, сознание, ассоциативный ряд — как, допустим, у собаки.

Довелось мне работать в Африке: наших 12 человек белых, остальные местные. Они в грузовиках держали совсем маленьких обезьянок — скажу прямо: на съедение. Так что участь животных изначально была незавидная.

Однажды местные привезли маленького бабуина — размером с собачку. Мы его подкармливали, привыкли и так прикипели, что решили забрать себе, сделать «сыном полка». Приходим к африканцам торговаться. Бабуин лежит на крыше грузовика и как будто понимает, что ему в этой жизни вообще ничего не светит. И вся его судьба зависит от этих переговоров.

Сторговались на два пака воды, то есть 16 полуторалитровых бутылок, и €5. Для той страны это сумма! Изначально просили в 10 раз больше. В итоге покупаем бабуина. Он радовался как ребенок.

Прозвали мы его Карло. А заодно устроили как положено: сделали навес для упражнений, накрыли бамбуком, вкрутили цепь (толще, чем колодезная), которую наш питомец постоянно рвал: силища нереальная.

Постепенно наш рабочий коллектив превратился в его стаю, территорию он обозначил как свою.

Карло и сам чувствовал себя неотъемлемой частью стаи и даже определил среди людей «альфа-самца».

Dolce vita для Карло

— Обычную бочку с водой наш новый друг стал использовать как своеобразное джакузи. Сорок градусов в тени, а Карло лежит в бочке, как хозяин жизни.

Бывает, с утра пораньше пьешь кофе и слышишь визги-вопли — это бабуин гоняет окрестных собак, других обезьян, коз, скот и прочую живность. Позже мы соорудили ему шест длиной метров пять в высоту.

Бабуин туда забирался, как на обзорную вышку, сидел и смотрел, что происходит, контролировал периметр.

Когда случалась гроза — а в Африке это действительно очень страшно, — Карло слезал с шеста и прятался в самом укромном месте в домике, который мы для него построили.

Однажды нашу обезьяну понесло на рынок, где торгуют местные. Его знали как «бабуина белых» — есть нельзя, а погонять можно.

Бабуины прыгучие, как в фильме «Маска», так просто их не изловишь. Навел он там шороху. Торговцы приходят и говорят: «Заберите вашу скотину». Мы такие: «Мы и рады бы, да он не идет».

В итоге после «уговоров» бабуин таки вернулся. Был даже показательно наказан — сидел на цепи и на виду у местных: дескать, зверь под присмотром.

На свободу

— Увы, вскоре мы уехали из этого района, и для Карло переезд стал психологической травмой. Незнакомое место, незнакомые люди, не все среди них были добры к нашему питомцу. Бабуин убегал, прибегал, постоянно искал кого-то из тех 12 людей своей «стаи». Страшно нервничал.

Но работа есть работа, и вскоре «стаю» раскидало по разным уголкам страны. Стало ясно: настал час выпустить Карло на волю.

Его отвезли километров за 50 от базы, но позже африканцы сказали, что он вернулся к месту, где его приручили, а это километров 700 оттуда.

Там он и нашел новую семью, новую «стаю». Одним словом, привязанность к человеку у бабуина безграничная.

Он не подарок в дикой природе и в стае, но если приручишь его, проявишь терпение и ласку, не найдешь более преданного существа.

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