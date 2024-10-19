Восстание обиженных яиц

Восстание обиженных яиц2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 19.10.2024, 12:12
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Удивительная страна.
Главное в экономической системе закатных путинских 20-х – постоянный и быстрый рост цен. На все. Согласно исследованию РОМИР, основанному на чеках из магазинов, инфляция в сентябре 2024 года – 22,1%.
Мы писали несколько дней назад: «Удивительная страна. Прошлый год заканчивался страстями по яйцам, цены на которые вдруг резко подскочили, в этом году проблемы с сливочным маслом. С начала года цены на него скакнули аж на 18%».
И вы знаете, яйца, словно на нас обиделись, услышали и возмутились. Дескать, вы думаете, что цены в путиномике только на масло растут, а мы в стороне?! Как бы не так. Сейчас мы вам покажем.
Согласно «Ведомостям», крупные производители куриных яиц начали уведомлять торговые сети о росте цен (птицефабрика «Волжанин» в октябре подняла цены на 5%, фабрики «Окская» и «Вараксино» с ноября увеличат цены на 5% и 8% соответственно).
При этом компания «Праксис-ово», дистрибутор яиц «Вараксино», сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% «в связи со сложной геополитической ситуацией» (спасибо, Путин). С августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% подорожали упаковочные пленки, на 25% - ветпрепараты, на 20% - корма, на 30% увеличился фонд оплаты труда «в связи с кадровым дефицитом персонала».
В общем, ценовое восстание яиц проходит успешно. Маслу не удалось вырваться вперед. Куриные оппоненты дышат в затылок.
Телеграм-канал «СерпомПо»