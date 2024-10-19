Илья Протас оформил очковый хет-трик во втором матче подряд 19.10.2024, 13:51

Белорус «зажигает» в OHL.

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас отметился 3 (2+1) очками в матче чемпионата хоккейной лиги Онтарио между «Виндзором» и «Гелфом», пишет betnews.by.

«Виндзор» праздновал выездную победу со счетом 4:1. Протас открыл счет в середине первого периода, в середине второго забросил победную шайбу, а в его концовке ассистировал Райану Абрахаму.

В итоге именно младший из витебских братьев был признан первой звездой матча и всего игрового дня. Его показатель полезности — «+3».

В прошлой игре Протас также оформил очковый хет-трик (1+2). Теперь у него 8+4 в 6 матчах сезона. По количеству голов (8) он ворвался в топ-3 во всей OHL. Чаще ворота соперников поражали только Майкл Миса из «Сагино» (11 раз) и Кевин Хе из «Ниагары» (9).

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