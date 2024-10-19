закрыть
19 октября 2024, суббота, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Илья Протас оформил очковый хет-трик во втором матче подряд

  • 19.10.2024, 13:51
Илья Протас оформил очковый хет-трик во втором матче подряд

Белорус «зажигает» в OHL.

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас отметился 3 (2+1) очками в матче чемпионата хоккейной лиги Онтарио между «Виндзором» и «Гелфом», пишет betnews.by.

«Виндзор» праздновал выездную победу со счетом 4:1. Протас открыл счет в середине первого периода, в середине второго забросил победную шайбу, а в его концовке ассистировал Райану Абрахаму.

В итоге именно младший из витебских братьев был признан первой звездой матча и всего игрового дня. Его показатель полезности — «+3».

В прошлой игре Протас также оформил очковый хет-трик (1+2). Теперь у него 8+4 в 6 матчах сезона. По количеству голов (8) он ворвался в топ-3 во всей OHL. Чаще ворота соперников поражали только Майкл Миса из «Сагино» (11 раз) и Кевин Хе из «Ниагары» (9).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь