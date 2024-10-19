Стало известно, когда Украина получит первые Mirage 2000 от Франции 1 19.10.2024, 14:27

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Ждать осталось не долго.

Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину.

«Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Относительно сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года», - сказал министр.

Он также отметил, что Франция будет готовить пилотов этих самолетов.

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