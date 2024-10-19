«Развязка неумолимо дышит в лысину Лукашенко» Domino, Defence-Line

19.10.2024, 13:34

От страха у диктатора отнимаются ноги.

Как метко сказал известный всем Митець, «…вже крадеться п…ць з своєю усмішкою хижою». Развязка неумолимо приближается и уже нежно дышит прямо в лысину господину Лукашенко. Липкими потными объятиями печальный конец приходит во сне, отвратительно пахнет ночной вазой, является утренними кошмарами и призраком трупа Каддафи, что всплывает перед глазами во время дурацких правительственных совещаний о способах доения крупного рогатого скота. Это происходит все чаще и чаще.

Несмотря на все заверения оптимистов, что даже если Вас съели, у Вас есть как минимум два выхода, у Лукашенко такой опции нет. Белорусский диктатор взялся колоть дрова, чтоб снимать напряжение как герой известной киноленты с Адриано Челентано, но в случае с агрофюрером это упражнение не помогает и только усугубляет и без того слабое здоровье.

Кстати, о здоровье. Медикам известно, что большую роль в самочувствии играет психосоматика. Если у человека стресс, то лезут всякие болячки, если человек доволен жизнью, то болезни отступают. Судя по всему, у путинского подельника стресс. И это явление прогрессирует.

Есть один украинский олигарх, который заявил, что жизнь – как супермаркет: ходи, сколько влезет, бери себе, что захочешь, тяни в корзину, что понравилось, однако в конце обязательно будет касса. В случае с Лукашенко очевидно, что воспитанный социализмом деятель не верил, что в конце придется платить по счетам. Он отчаянно оттягивает казнь, пытается найти служебный выход мимо кассы, но магическое слово «Расплата» неумолимо увеличивается в глазах, а предложить кассиру нечего. Он промотал все.

Если Путина теоретически может приютить условный Китай, то Лукашенко попросту никому не нужен. Он абсолютно неинтересен никому, как и современная Беларусь, совершенно безликая и словно отсутствующая на карте Европы. Даже Монголия, про которую шутят, что она только зря занимает место на планете, более субъектна, чем страна зубров и дерунов.

Мы не будем проводить сложных аналитических исследований и рассуждать о роли и месте Беларуси в архитектуре европейской безопасности. Мы опишем ситуацию просто и доступно.

Лукашенко вляпался, поверив Путину про «Киев за три дня» и в то, что якобы кучка нацистов в Украине разбежится, узрев на горизонте грозные русские танки. Учитывая его пещерное мировоззрение, он и сам в это верил. Но, как известно, русским верить нельзя, как и в сказки про мнимых нацистов и дутое величие. И он попал.

Из Кремля на него орут, требуя выступить в поход на Украину или, хотя бы, дать белорусские войска в русскую группировку вторжения. Понятно, что он не может, потому что белорусский народ явно не горит желанием воевать, а белорусская армия, состоящая наполовину из срочников, таким желанием тоже не обладает. Это видно по фуражкам белорусских генералов, которые за последние пару лет странно увеличиваются в размерах и даже переплюнули модные в советское время фуражки-«аэродромы». Это от страха. Как кобра раздувает капюшон или земноводные ящеры раздуваются, чтоб выглядеть больше и отпугнуть врага. Эти генералы четко знают, что условно боеспособных контрактников в белорусской армии едва ли наберется хотя бы с десять тысяч, а с техникой тоже не густо. Авиационной поддержки практически ноль. Двинуть этих дрожащих от страха и нежелания воевать солдатиков через минное поле на разгоряченное трехлетними боями украинское воинство – моментальный крах, который закончится просто свержением режима в Минске руками самих белорусов. Это станет возможным, потому что большинство сатрапов режима в таких условиях просто разбежится, спасая свою шкуру. Белорусы не склонны к революциям, но тут достаточно будет просто толпой подойти к дворцу. Защищать его некому.

Для Лукашенко этот сценарий – страшный сон. В бункере у Путина этот сценарий тоже известен, но русским уже все равно. У них почти закончился ресурс, как финансовый, так и по технике, а просвета в «СВО» не видать. С людьми тоже проблема. Если в начале 2024 года для набора убойного мяса достаточно было заплатить пять тысяч долларов, то теперь Ладим Ладимыч со старта дает 25 тысяч. Это говорит о многом. Желающих сдохнуть в борьбе с мнимым нацизмом явно поубавилось, а денег приходится расходовать больше. Только толку нет. От этого позора русских страшно пучит, и они требуют от Лукашенко хоть что-то сделать, потому что вторая армия мира третий год буксует, как жук в навозе, и за этим явлением с интересом наблюдает весь мир.

Однако хитросделанный Лука вертит кормой похлеще именитых мастериц тверка, твердо, даже незламно, дает очередные обещания и, как всегда, уклоняется от обязательств. Вот только теперь не как всегда. Хиханьки и хаханьки закончились. Россия стремительно идет ко дну и ей совершенно наплевать на судьбу Лукашенко и его страхи. Как любит говорить царственная моль, времени на раскачку нет. Они будут хвататься за любую соломинку. И просто клятвенных обещаний дружбы, как раньше, московскому монстру уже мало. И он пришел за ним. За Лукашенко.

Недавние наивные попытки изрядно обветшавшего и посеревшего белорусского диктатора что-то там вымутить на Западе или подлизаться к Украине (с туманным намеком на некие договоренности) явно не остались незамеченными в Москве. И он дрожит как осенний лист каждый раз, когда едет к хозяину. Как только он оказывается в Москве, у него от страха отнимаются ноги. Правители центральноазиатских автократий спокойно ходят по Москве, весело жрут водку и икру. Их крыша теперь Китай, а Москва – почти китайская провинция. Их там никто не тронет. А вот Лука жмется по углам, как школьник у борделя, прячется в Кремлевских лифтах, разговаривает со страшной одышкой и на всякий случай (вспомним судьбу Пригожина) отправляет обратно самолет. Принцип «Вассал моего вассала – не мой вассал» соблюдается Китаем. Лукашенко – не вассал Поднебесной. Он – шестерка у китайского вассала Путина и император Си резонно считает, что со своими шестерками его подопечный в Кремле пусть разбирается сам.

Луке есть от чего хандрить. Одно неверное слово и вряд ли его пожалеют. В Москве просто дали понять – не участвуешь с нами, на выборы идешь сам. Своим пешком. Крутись, как хочешь, шиш тебе, а не поддержка, тем более с таким уровнем легитимности. В 2020 году Лука прошел по краю. Второй раз этот фокус может не прокатить. Если обозленный седьмым сроком народ опять двинет толпу в сторону дворца – это будут проблемы лично Луки и его опричнины. Так что предложение бункерной крысы для Лукашенко простое – либо ты подписываешься по полной, либо вали к черту – найдем замену посговорчивее, не такого юркого мастера тверка. План такой себе, как по отношению к Беларуси, но в Москве такое отчаяние и управленческое вырождение, что умнее все равно ничего придумать не могут.

Так что точка бифуркации лично для Лукашенко не просто близится, а уже стучится в двери. Он пока не открывает, шаркает ногами, кряхтит, суетливо кричит «Сейчас, сейчас, только халат накину!», но открыть все равно придется. Надо было раньше прикидываться, что дома никого нет. Но ведь дернул черт – сейчас покажу, откуда готовилось нападение, карты разворачивал, пальцы гнул. Меньше надо было понтоваться, теперь иди, открывай двери. Назвался груздем, как известно, так пожалуйте бриться.

Ему что в бой соваться, что Москве отказать – результат один и тот же, и он плохой, чтоб не высказываться словом покрепче. Как говорится, картина Репина «Приплыли». Ходят упорные слухи, что диктатор хочет сдвинуть выборы на февраль 2025 года. Может быть этого требует Москва, потому что Россия к лету 2025 года будет тянуть «СВО» уже на подсосах. Может Лука наобещал, что вот, мол проведу выборы – и уже тогда точно впишусь. А до выборов никак нельзя. А там посевная…, тоже нельзя. Но этот фокус уже не работает. В бункере Путина ему сказали – не дрейфь, Саня, помирать, так с музыкой, вон, мол, деды воевали и так далее. Но он дрейфит и дрейфит отчаянно, аж растолстел. Помирать ему неохота, тем более в стиле Каддафи.

В далеком 1994 году, выдвигаясь в президенты Беларуси, он лично пафосно заявил: «Время 70-тилетних правителей прошло». Теперь пришло время подтвердить собственные тезисы. Но Лукашенко, как известно, никогда ничего не подтверждает, а всегда делает противоположное (злые языки говорят, это из-за диагноза).

Понятно, что он выдвинется на выборы – Лукашенко просто не знает других моделей поведения. В Беларуси политики давно нет, а в преемников он не умеет. Но дело даже не в проблемных для него выборах – он прекрасно знает – крякнет Россия, а он крякнет тоже. Поэтому 2025 год, видимо, последний в истории царствования Лукашенко. Другого такого шанса у белорусского народа не будет.

Domino, Defence-Line

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