Зарисовка на тему современной белорусской медицины 19.10.2024, 16:31

Врачи провели небольшое расследование.

Телеграм-канал «Белые халаты» обратил внимание на статью «Во имя науки. Преподаватель Гомельского медунивера на себе испытала белорусскую вакцину от COVID-19», размещенную на новостном портале gp.by:

- В этой публикации рассказывается про «медицину будущего» и преподавание в Гомельском государственном медицинском университете. В процессе репортажа с занятий по микробиологии фотограф сделал снимок, который полно и с неожиданного ракурса охарактеризовал уровень современных знаний в вузе.

На фото вы видите нарисованный от руки плакат «Микробиологическая диагностика коклюша и паракоклюша», и мы смело можем утверждать, что этот дидактический материал фактически не менялся с момента основания университета. Почему? Давайте проведем небольшое расследование.

Как мы знаем, история Гомельского медуниверситета фактически берет свое начало с 1991 года. В этот же год была организована кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии. На плакате указаны только два метода диагностики: бактериологический и серологический. Это безнадежно устаревшая информация, так как еще с середины 1990-х к ним добавилась и ПЦР-диагностика, после появления первых рекомендаций по ее использованию в 1994 году.

Все эти три вида диагностики уже давно введены в стандарт эпиднадзора ВОЗ и белорусский «Алгоритм лабораторной диагностики коклюша, паракоклюша и видоспецифической дифференциации их возбудителей».

Таким образом, мы можем смело предположить, что плакат был создан с момента основания университета (1991 год) до первых лет после введения рекомендаций по использованию ПЦР-диагностики (1994). То есть, в любом случае ему более четверти века.

Комментируя будущее медицины в этой статье, собеседница журналиста говорит: «Сейчас ничто не стоит на месте». Мы тоже думаем, что уже настало время идти дальше и менять подходы к обучению.

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