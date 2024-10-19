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«У Лукашенко заметна деменция»

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  • 19.10.2024, 17:38
  • 3,814
«У Лукашенко заметна деменция»

Диктатор все больше путается в словах.

Лукашенко, выступая на «Дожинках» в Воложине, заявил, что в мире есть всего 120 государств. В реальности же их на сегодня 206, причем 193 из них входят в ООН.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировала на очередное заявление диктатора:

«Шкловского с каждым днем плющит не по-детски! Может ему тоже сделали «грибную инъекцию» для омоложения, как Путину и он тоже начал превращаться в гриб?»

«Нічога дзіўнага для таго, у каго бацька загінуў на вайне».

«Что взять-то с него, у него справка есть».

«А что вы хотите от невоспитанного, плохо образованного хамла?»

«Неспроста комиссовали дурика из армии в свое время».

«Не удивлюсь, если собравшаяся массовка при этом ему и аплодировала».

«Это дает о себе знать деменция».

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