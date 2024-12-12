Археологи нашли новый ранее неизвестный бюст Клеопатры 12.12.2024, 11:44

Находка вызвала оживленные споры специалистов.

В древнеегипетском городе Тапосирис Магна, археологи во время раскопок обнаружили небольшую статуэтку женщины в королевской короне. Некоторые ученые убеждены, что это бюст знаменитой царицы Египта Клеопатры, пишет издание LiveSicence.

Руководитель экспедиции Кэтлин Мартинес предполагает, что именно на этом бюсте изобразили знаменитую легендарную царицу Египта Клеопатру VII. Однако гипотеза госпожи Мартинес вызвала оживленную дискуссию относительно того, кто именно изображен на этой находке.

СМИ пишет, что найденный бюст сделан из белого мрамора и был найден под стеной храма. Госпожа Мартинес обосновывает свое мнение, что это — царица Клеопатра тем, что рядом с этим бюстом были обнаружены монеты с изображением царицы и другие артефакты того периода.

Ее мнению оппонирует бывший министр древностей Египта Захи Хавасс. Он убежден, что бюст был создан уже после смерти царицы, и скорее всего, он изображает скорее римлянку, чем египтянку.

Журналисты указывают, что споры о принадлежности бюста царицы Клеопатры базируются на том, что найденный бюст имеет другой стиль исполнения. Он отличается от традиционного искусства времен династии Птолемеев, к которой принадлежала известная царица.

Несмотря на разногласия во взглядах ученых на этот бюст, находка археологов в Тапосирис Магна представляет огромный интерес для ученых. Древний город был расположен недалеко от Александрии, а именно он имел религиозный статус во времена правления династии Птолемеев.

Именно раскопки в этом месте позволили ученым больше узнать о быте, жизни и культуре древних египтян. Поэтому ученые не прекращают поисков относительно разгадки как судьбы знаменитой царицы, так и места ее захоронения, которое остается неизвестным до сегодняшнего дня.

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