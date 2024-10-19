В Минске за год ни один призывник не подал заявку на альтернативную службу 2 19.10.2024, 17:44

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Желающих не нашлось.

В Минске за весеннюю и осеннюю призывные кампании 2024 года не поступило ни одного заявления на прохождение альтернативной службы. Об этом сообщил консультант отдела призыва на военную службу Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов в эфире «Радио-Минск», пишет «Зеркало».

По словам Мурашова, интерес к альтернативной службе среди минчан стабильно низкий. В осенний призыв 2023 года только шесть человек из столицы выбрали этот вариант. В 2024 году и вовсе не нашлось ни одного желающего за две призывные кампании.

Альтернативная служба — это возможность заменить военную службу "общественно полезной деятельностью".

Чтобы попасть на альтернативную службу, молодой человек должен подать заявление в районную призывную комиссию. В случае одобрения его могут направить в организации здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, сельского или лесного хозяйства. «Альтернативщики» могут заниматься, например, благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.

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