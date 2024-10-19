Министр обороны Украины: Более чем каждый десятый гражданин вступает в армию добровольно
- 19.10.2024, 18:09
Умеров рассказал о показателях мобилизации в Украине.
Благодаря новой системе комплектования ВСУ, более чем каждый десятый (12%) вступает в ряды армии добровольно.
Об этом в комментарии для Fox News сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет censor.net.
Как отметил министр, после того как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, мобилизационные показатели выросли в два с половиной раза.
«С момента принятия закона о мобилизации этой весной мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования», - рассказал глава украинского оборонного ведомства.
Цель закона о мобилизации, по словам Умерова, сделать процесс призыва более эффективным и прозрачным.
Он добавил, что положительные цифры мобилизации свидетельствуют о том, что украинцы готовы с оружием в руках защищать свою землю.