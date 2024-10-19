Синоптик: В Беларуси на неделе будут доминировать блокирующие антициклоны 19.10.2024, 19:17

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Как это скажется на погоде.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире провластного телеканала ОНТ рассказал про тепло до +16 градусов на неделе с 21 по 27 октября.

По словам синоптика, в течение большинства дней на следующей неделе в стране будут доминировать блокирующие антициклоны, которые не позволят циклоническим вихрям принести ненастье. Он пояснил, что это говорит о том, что вероятность осадков существенно уменьшится. Кроме того, он уточнил, что будет возможность наслаждаться теплым октябрьским солнцем, однако важно помнить о том, что осенние антициклоны могут удивить гололедами, ночными туманами.

Рябов сообщил, что в начале недели погоду в Беларуси будет определять антициклон. Будет облачная погода, без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый гололед, туман. Ветер окажется южный, юго-западный. В понедельник, 21 октября, ночью температура воздуха составит от -3 до +3 градусов. В дневное время будет от +11 до +15 градусов. Во вторник, 22 октября, днем воздух прогреется от +12 до +16 градусов.

Синоптик добавляет, что середина недели будет отмечена областью высокого атмосферного давления, через которую пройдет слабый атмосферный фронт, который, вероятно, принесет небольшие кратковременные дожди. Будет умеренная облачность. Ветер окажется переменных направлений. В ночное и утреннее время вероятен слабый туман. В среду, 23 октября, ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем - от +12 до +15 градусов.

Специалист добавляет, что, согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели погода окажется под влиянием нового антициклона, центр которого будет над Беларусью. По этой причине дожди маловероятны. Утром возможен туман. Ветер прогнозируется северных направлений. В четверг, 24 октября, ночью, будет от +2 до +7 градусов и с заморозками до -3 градусов в некоторых районах. В дневное время температура воздуха составит от +11 до +14 градусов. В пятницу, 25 октября, будет от +8 до +11 градусов.

Дмитрий Рябов обращает внимание на то, что в последние выходные октября в стране будет преобладать переменная облачность, дождей не прогнозируется. В ночные и утренние часы местами вероятен туман. Ветер окажется юго-западный и южный. В субботу, 26 октября, ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, однако местами вероятны заморозки до -2 градусов. Днем ожидается от +11 до +14 градусов. В воскресенье, 27 октября, воздух днем прогреется от +9 до +15 градусов.

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