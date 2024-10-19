закрыть
19 октября 2024, суббота, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций

  • 19.10.2024, 19:36
Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций

Установлен серьезный контроль.

Доля российских клиентов в кипрских банках после начала полномасштабного вторжения России в Украину сократилась почти вдвое — до 0,35%, а объем депозитов из РФ снизился с 2,21% до 1,53% от общего объема вкладов. Этот спад напрямую связан с санкциями, введенными ООН, ЕС, США и Великобританией в ответ на войну, сообщает Associated Press, ссылаясь на данные кипрских финорганизаций.

С 2022 года из-за санкций количество клиентов банков Кипра из России, а также Украины сократилось на 13 тысяч, число счетов уменьшилось на 35 тысяч, что привело к потерям в размере 2 млрд евро.

Кипрские банки активно демонстрируют поворот к более жесткому контролю, дистанцируясь от прежних менее прозрачных практик, которые привлекали теневых вкладчиков, в том числе российских олигархов, пишет агентство. Местные чиновники в беседе с AP подчеркнули, что прозрачная финансовая система, свободная от таких операций, создаст условия для притока законных международных инвестиций.

В начале октября стало известно, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов. «В 2014 году, когда началась санация клиентского портфеля, на россиян приходилось 4% наших клиентов. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — сообщил представитель банка Карен Ле Канну.

Весной 2023 года Bank of Cyprus объявил о намерении закрыть счета 4 тысяч российских клиентов, не проживающих в странах ЕС. Причиной этому стала приостановка членства России в FATF (Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в феврале 2023 года.

В начале февраля 2024 года еще один крупный кипрский банк — Hellenic — начал массово закрывать счета россиян, в том числе тех, кто имел кипрские документы. Закрытие также затронуло операционные компании этих клиентов. Банк не озвучил причины такого решения.

После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2023 год, кипрские банки закрыли счета 90% российских клиентов, а объем депозитов из России сократился на 83%. В общей сложности обслуживание было прекращено для 72 тысяч физических и юридических лиц, в основном связанных с Россией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь