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Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне

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  • 19.10.2024, 20:36
  • 2,006
Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне
Фото: Xinhuanet

Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал на этой неделе войска повысить готовность к войне. Данное заявление прозвучало спустя всего несколько дней после того, как Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Си Цзиньпин сказал, что военные должны «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности».

По его словам, солдаты должны ужесточить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности.

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