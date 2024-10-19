Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне 5 19.10.2024, 20:36

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Фото: Xinhuanet

Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал на этой неделе войска повысить готовность к войне. Данное заявление прозвучало спустя всего несколько дней после того, как Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Си Цзиньпин сказал, что военные должны «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности».

По его словам, солдаты должны ужесточить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности.

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