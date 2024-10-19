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В Сеть попала интересная проверка на молодость мозга

  • 19.10.2024, 21:02
  • 2,318
В Сеть попала интересная проверка на молодость мозга

Испытайте себя.

Люди, у которых есть дети, знают, сколько игрушек накапливается дома всего за несколько лет их жизни. Однако дети с легкостью нашли бы свои любимые игрушки в этом бардаке. А у вас получится?

А еще в этой семье очень любят котов, а коты любят прятаться и играть. В этой горе игрушек спряталось аж 10 хвостатых! Нужно их тоже отыскать, чтобы отправить на свои места. Попробуйте справиться с задачкой меньше чем за 1 минуту. Сможете?

Если котов отыскали, то теперь — игрушки. Постарайтесь на этой же картинке найти 10 игрушек.

Ответы можно узнать здесь.

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