63 польских пограничника были ранены на границе с Беларусью в этом году 19.10.2024, 21:33

При задержании мигрантов.

С начала 2024 года на польско-белорусской границе при задержании мигрантов, пытающихся нелегально попасть из Беларуси в ЕС, пострадали и получили ранения 63 польских военнослужащих.

Об этом на заседании Сейма 17 октября заявил госсекретарь Министерства обороны Польши Павел Бейда, его слова в отчете о заседании заметило «Радыё Свабода».

По словам Бейды, активность нелегальных мигрантов на польско-белoрусской границе в 2024 году увеличилась. С 1 января по 15 октября зафиксировано почти 28 тысяч попыток незаконного пересечения. Это больше, чем за весь прошлый год, когда было зафиксировано 25 702 таких попытки.

Среди выявленных иностранцев преобладали граждане Сирии, Афганистана, Сомали, Эритреи, Индии, Эфиопии и Йемена.

Бейда отметил, что в последние три недели количество попыток нелегального пересечения польско-белoрусской границы снизилось и сейчас сохраняется «на уровне 60 попыток в день». Однако он предупредил, что «исходя из данных прошлых лет, нужно учитывать, что уровень миграционного давления может возрасти в течение следующих месяцев».

В связи с этим Польша готова увеличить количество военных в пограничной зоне более чем втрое. Сейчас на границе находится около шести тысяч военнослужащих, но при необходимости их число может быть увеличено до 17 тысяч человек.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года.

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