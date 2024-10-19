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Бывший топ-менеджер «ЮКОС» выпал из окна в Москве

  • 19.10.2024, 21:41
Бывший топ-менеджер «ЮКОС» выпал из окна в Москве
Михаил Рогачев

Он оставил записку.

Бывший вице-президент одной из структур компании «ЮКОС» («ЮКОС ЭП») Михаил Рогачев выпал из окна и погиб в центре Москвы.

«64-летний бывший руководитель подразделений компании имел тяжёлую форму онкологии», — сообщил связанный с российскими силовиками телеграм-канал Mash.

Уточняется, что Рогачев оставил предсмертную записку перед тем, как совершил суицид в Протопоповском переулке.

«ЮКОС ЭП» — управляющая компания дочерних акционерных обществ корпорации «ЮКОС» (один из собственников — российский олигарх Михаил Ходорковский), которая занималась добычей нефти. Рогачев работал в компании с 1996 по 2007 год. После этого занимал должности исполнительного директора «ОНЭКСИМ» и замгендиректора «Норильского никеля».

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