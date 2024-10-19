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Украина договорилась с Германией о немедленном усилении ПВО

  • 19.10.2024, 22:25
  • 1,680
Украина договорилась с Германией о немедленном усилении ПВО

Глава Минобороны Украины раскрыл подробности.

Украина добивается конкретных шагов для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. В частности, теперь есть договоренность с Германией о немедленном усилении ПВО.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

- Достигаем конкретные шаги, которые обеспечат защиту гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, - подчеркнул Умеров.

Он пояснил, что на заседании министров обороны G7 было подписано важное соглашение с Германией по немедленным действиям по усилению системы противовоздушной обороны Украины.

- Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут вносить вклады в совместные проекты или будут финансировать собственные проекты, направленные на укрепление способностей ПВО Вооруженных сил Украины, - пояснил он.

В то же время, глава Минобороны отметил, что к проекту, кроме Украины, присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

- Благодарю Германию за инициативу и всех стран-участниц за сильный вклад в безопасность Украины. Вместе мы приближаем победу!, - подытожил он.

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