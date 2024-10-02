Новый премьер Франции пообещал продолжать помощь Украине 2.10.2024, 1:03

Премьер-министр Франции Мишель Барнье

REUTERS - Sarah Meyssonnier

Мишель Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью.

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о готовности и дальше поддерживать Украину в войне с Россией.

Об этом сообщает «Укринформ».

Как сообщается, сегодня Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью по поводу приоритетов недавно сформированного им правительства.

«Франция и дальше будет поддерживать украинский народ. Это люди, которые уже два с половиной года с начала российского нападения борются и умирают ради суверенитета своей страны и ради разделяемых и мы ценностей», - сказал французский премьер.

Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.

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