Новый премьер Франции пообещал продолжать помощь Украине
- 2.10.2024, 1:03
Мишель Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью.
Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил о готовности и дальше поддерживать Украину в войне с Россией.
Об этом сообщает «Укринформ».
Как сообщается, сегодня Барнье выступил в Национальной ассамблее с программной речью по поводу приоритетов недавно сформированного им правительства.
«Франция и дальше будет поддерживать украинский народ. Это люди, которые уже два с половиной года с начала российского нападения борются и умирают ради суверенитета своей страны и ради разделяемых и мы ценностей», - сказал французский премьер.
Он также заявил, что Франция будет направлять усилия на установление мира во всех точках, где продолжаются конфликты, поскольку способность французов брать на себя миротворческие инициативы уважается и воспринимается миром.