Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных под Покровском
- 2.10.2024, 3:34
Украинские правоохранители ведут расследование.
Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении – правоохранители ведут расследование, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
1 октября в Telegram-каналах появилась информация о возможном расстреле военными Вооруженных сил РФ 16 украинских защитников – сообщалось, что это кадры из района сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.
«На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью», – написал ОГП.
Генпрокурор Андрей Костин заявил, что это самый массовый известный случай смертной казни украинских военнопленных на линии фронта, и еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных со стороны РФ являются целенаправленной политикой ее военного и политического руководства.
Правоохранители проверяют видео, начаты следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств.
Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.