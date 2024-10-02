«Уцелел только один тягач «МТ-ЛБ» и несколько пехотинцев» 1 2.10.2024, 7:59

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Стали известны подробности разгрома россиян в Волчанске.

Армия РФ решила атаковать украинские позиции в Волчанске с помощью 17 тягачей «МТ-ЛБ» и более 100 пехотинцев. Однако в итоге беспилотники ВСУ быстро остудили пыл нападавших, уничтожив почти все МТ-ЛБ и живую силу армии Путина.

Неделю назад силы ССО зачистили ПАО «Волчанский химический агрегатный завод» от вражеских войск. Спустя время те решили вернуть завод под свой контроль, информирует ресурс Forbes.

Атака 17 тягачей «МТ-ЛБ» и более 100 пехотинцев закончилась для армии Путина катастрофой.

57-я бригада ВСУ расправилась с врагом с помощью беспилотников. Когда дым от гранат и боеприпасов рассеялся, то на поле боя осталось только 16 тягачей и очень много трупов вражеских солдат.

Эксперты говорят, что на одном МТ-ЛБ было до 10 оккупантов. Вражеские солдаты решили, что угроза от беспилотников не такая уж и страшная, как от мин, которые находятся на земле. ВСУ сбросили на наступавших снаряды с мощным взрывчатым веществом.

На третий год войны в Украине МО РФ столкнулось с проблемой нехватки БМП, именно поэтому в бой пришлось бросать несильно защищенные и надежные МТ-ЛБ. Однако аналогичная проблема наблюдается и в рядах ВСУ.

Украинская сторона также нашла на своих складах старые модели МТ-ЛБ и модернизирует их. При этом большой плюс Украины в том, что она обороняется, а ВС РФ постоянно ведут наступательные бои.

Украинские силы могут окопаться на своих МТ-ЛБ, а вот ВС РФ нет. Им приходиться атаковать позиции ВСУ на МТ-ЛБ, и тогда они становятся отличной мишенью для украинских защитников.

Все чаще оккупанты будут атаковать на старых бронированных тягачах, которые являются легкой целью для парящих беспилотников.

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