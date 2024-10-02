Путин выстрелил «в молоко» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.10.2024, 8:31

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Фантазии, имитация, провалы, блеф.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что изменения, внесенные Путиным в ядерную доктрину России, не требуют реакции со стороны НАТО.

Пропагандистское мероприятие Путина – очередной «выстрел в молоко». Проброшенная в российские медиа мысль, что, дескать поправки в ядерную доктрину «остудили горячие головы на Западе», остановили принятие решения об «ударах вглубь российской территории» - обычная шелуха от гнилых орехов. Этого нет и близко – и до изменений решение не было принято.

В общем, все как обычно. Вынесенные в подзаголовок слова – так называемый «квадрат Путина». В него вмещается вся деятельность великого геополитика.

По существу явлена слабость - неверие в то, что можно обычными средствами сдержать тех, кому путинцы безосновательно приписывают агрессивные намерения, - страны НАТО. И к чему нет ровно никаких оснований.

«Красные линии» столько раз отодвигались, что в общем уже перестали существовать в качестве пугала.

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