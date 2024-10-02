«Все варианты на столе»: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана 2.10.2024, 9:27

СМИ узнали, что станет вероятными целями.

Израиль готовит «значительный ответ» на массированную ракетную атаку Ирана во вторник, 1 октября, в течение нескольких дней, целями могут стать нефтедобывающие и другие стратегические объекты, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Израильские официальные лица, с которыми поговорило издание, заявили, что в случае повторной атаки Ирана «все варианты будут на столе», включая удары по ядерным объектам Ирана.

«У нас есть большой знак вопроса относительно того, как иранцы собираются ответить на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, а это уже будет совсем другая игра», — сказал израильский чиновник.

Многие израильские чиновники считают, что именно нефтяные объекты станут вероятной целью, но некоторые говорят, что возможны также целенаправленные убийства и вывод из строя систем противовоздушной обороны Ирана.

Кроме того, ответ Израиля может включать авиаудары, а также тайные операции, подобные той, в результате которой два месяца назад в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Гания.

Axios напомнило, что на прошлую ракетную и беспилотную атаку Ирана в апреле Израиль ответил очень ограниченным ударом по батарее С-300 в Иране, что положило конец обмену ударами. Однако на этот раз, по данным израильских чиновников, ответ будет «гораздо более значительным».

Представитель израильского оборонного ведомства также сообщил Axios, что во время массированной атаки Ирана по штаб-квартире Моссада были выпущены десятки иранских ракет, но ни одна из них не попала внутрь комплекса.

На заседании кабинета министров, которое было собрано после атаки Ирана, два израильских чиновника сообщили, что решение о том, каким именно будет этот ответ так и не было принято.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что одной из причин, почему решение не было принято на заседании, было то, что израильские чиновники хотели проконсультироваться с администрацией президента США Джо Байдена.

По словам собеседника издания, еще одна иранская атака в ответ на израильское возмездие потребует оборонного сотрудничества с Центральным командованием США, большего количества боеприпасов для израильских военно-воздушных сил и, возможно, других видов оперативной поддержки.

Американский чиновник заявил, что во время переговоров между администрацией Байдена и израильским правительством во вторник США четко дали понять, что поддерживают ответ Израиля, но считают, что он должен быть взвешенным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com