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Южная Корея создала самое мощное неядерное оружие мира

  • 2.10.2024, 9:40
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Южная Корея создала самое мощное неядерное оружие мира

«Ракета-монстр» имеет корпус длиной 20 метров и боевую часть массой 8 тонн.

Южная Корея представила новейшую баллистическую ракету малой дальности под названием Hyunmoo-5. Это гигантская противобункерная ракета, боевая часть которой достигает нескольких тонн.

Как сообщает Defense Express, эта ракета имеет корпус длиной 20 метров и боевую часть массой 8 тонн, что делает ее самым мощным неядерным оружием в мире. Если уменьшить боевую часть до 1 тонны, дальность полета может превысить 5500 километров, что позволяет ей достигать дальности, подобной ракетам средней дальности. Скорость полета Hyunmoo-5 может достигать 10 Мах. Ее называют «ракетой-монстром».

Ракета является новой разработкой. Испытания состоялись летом 2024 года. Она предназначена для уничтожения подземных объектов. Для создания этой мощной ракеты Южная Корея прошла длительный путь, который длился более 30 лет и сопровождался привлечением иностранных технологий и постепенным снятием ограничений со стороны США. Первые ракеты южнокорейской разработки NHK-1 и NHK-2, созданные на основе американских ракет Nike Hercules в 1970-х, имели дальность до 250 км и уже сняты с вооружения.

Современная ракетная программа Южной Кореи началась в 1990-х годах с разработки ракет Hyunmoo-2 с дальностью от 300 до 800 км. Она развивалась в рамках двусторонних договоренностей с США, которые постепенно снимали ограничения на дальность южнокорейских ракет.

Существует теория о сходстве Hyunmoo-2 с российским комплексом «Искандер», однако другие источники считают, что Hyunmoo-2 могла быть разработана на основе израильской LORA, а визуальное сходство объясняется функциональными требованиями, а не технологическим заимствованием.

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