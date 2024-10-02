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В Литве на полигоне нашли метеозонд с прицепленным черным ящиком

  • 2.10.2024, 10:21
  • 1,128
В Литве на полигоне нашли метеозонд с прицепленным черным ящиком

Пока не ясно, что в нем находится.

В Алитусе (на юге Литвы, неподалеку от Гродненской области) на территории военного батальона обнаружен метеорологический шар с прицепленным черным ящиком, рассказала пресс-секретарь полиции Алитусского округа Кристина Янулевичене.

Ночью в полицию поступило сообщение от военной полиции о том, что на территории полигона уланского батальона Великой княгини Бируты в Алитусе найден зонд, пишет Delfi.lt.

«Обстоятельства происшествия будут и далее выясняться военной полицией», — сказала К. Янулевичене.

По словам представительницы полиции, пока точно не ясно, что в черной коробке, но есть подозрения, что там могут быть контрабандные товары.

«В основном это контрабандные сигареты», — отметила К. Янулевичене.

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