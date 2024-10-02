Шпиономания 1 Аббас Галлямов

2.10.2024, 10:36

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Аббас Галлямов

Агенты «Моссада» мерещатся повсюду.

СМИ, наблюдающие за ситуацией в Иране, пишут, что в стране разворачивается настоящая шпиономания. Агенты «Моссада» там теперь мерещатся повсюду. Хардлайнеры, естественно, обвиняют модернистов, а те огрызаются: дескать, шпионам как раз легче всего маскироваться, притворяясь «патриотами» и обвиняя всех вокруг. «С каких это пор шпионы стали облачаться в одежды оппозиционеров? - вопрошают они. - Шпионы всегда старались выглядеть как лоялисты».

В соцсетях вновь всплыл и активно репостится фрагмент интервью бывшего президента Ахмадинежада, который ещё в 2021-м рассказал историю о том, как в разведке было создано подразделение по расследованию инцидента, связанного с получением израильтянами доступа к иранскому ядерному досье, а впоследствии выяснилось, что руководитель этого подразделения сам был израильским агентом.

Противники режима вовсю тиражируют точку зрения о том, что расплодив коррупцию и цинизм, власти сами создали условия, в которых шпионы чувствуют себя как рыба в воде. Дескать, это как на базаре: приходишь и покупаешь всё, что тебе нужно. Об этом говорят не только модернисты, но и консерваторы - в частности сторонники упомянутого Ахмадинежада. Мол, тот пытался со всем этим покончить, да рахбар ему не дал.

Я уже неоднократно говорил, что в канун революции складывается уникальная ситуация, когда в критике властей по одну сторону баррикад оказываются вчерашние идейные противники.

Аббас Галлямов, Telegram

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