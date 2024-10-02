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Часть белорусов сможет пройти техосмотр значительно дешевле

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  • 2.10.2024, 10:37
  • 2,204
Часть белорусов сможет пройти техосмотр значительно дешевле

Но только одна категория.

«Белтехосмотр» сообщил о скидке 20% на прохождение государственного технического осмотра (ТО) весь октябрь. Однако акция распространяется только на одну категорию белорусов.

Как рассказали на предприятии, скидка на его диагностических станциях предусмотрена при проведении ТО для всех типов транспорта, собственниками которых являются граждане пенсионного возраста. Для получения скидки необходимо будет показать пенсионное удостоверение.

В «Белтехосмотре» добавили, что такую акцию организовали в честь Международного дня пожилых людей, который отмечают 1 октября.

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