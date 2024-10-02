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Стало известно, какой регион в Беларуси самый пьющий

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  • 2.10.2024, 11:11
  • 2,202
Стало известно, какой регион в Беларуси самый пьющий

Минск находится на последнем месте.

В Национальном статистическом комитете посчитали, сколько алкоголя употребили белорусы за прошлый год. Общий объем составил 11,5 литра. Он рассчитывается из объемов потребления зарегистрированного и незарегистрированного алкоголя на душу населения у белорусов старше 15 лет.

Также посчитано, сколько алкоголя употребляют в разных областях Беларуси. В лидерах — Могилевская область (12,5 л), немного уступает Витебская (12,2 л). На третьем месте сразу два региона — Гродненский и Минский (по 11,5 л). В Брестской области показатель составил 11,3 л, а в Гомельской — 11.

Интересно, что Минск на последнем месте: «всего» 10, 8 литра.

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