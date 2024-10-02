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Россияне ранили гражданина Турции в Украине

  • 2.10.2024, 11:42
Россияне ранили гражданина Турции в Украине

При атаке на международный пункт пропуска.

Рано утром 2 октября российская армия ударила беспилотниками по порту и международному пункту пропуска «Орловка» на границе с Румынией.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки оккупантов по гражданской инфраструктуре в Измаильском районе были ранены два дальнобойщика, один из них гражданин Турции.

Оба находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Сгорели несколько фур. Повреждения получило здание паромной переправы через Дунай «Орловка». Это международный пункт пропуска на границе с Румынией. Принимаются меры по восстановлению его работы.

«Это террор против обычных людей», - написал Кипер в Telegram.

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