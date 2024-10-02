На позициях «Хезболлы» в Ливане было обнаружено оружие российского производства
- 2.10.2024, 11:49
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Видеофакт.
Военные Израиля захватили вооружение российского производства на позициях «Хезболлы».
Как сообщает «Милитарный», об этом сообщили израильские СМИ.
Отмечается, что вооружение было захвачено во время операции на юге Ливана.
Так, были захвачены ракеты 9М131ФМ (термобарические) и 9M131M противотанкового ракетного комплекса «Метис-М».
Также там был переносной зенитно-ракетный комплекс 9K32M «Стрела-2» и реактивные пехотные гранатометы РПГ-29 «Вампир» и РПГ-27 «Таволга».
Также было опубликовано фото с реактивным пехотным огнеметом МРО-А.
СМИ предполагают, что оружие российского производства могло попасть в «Хезболлу» через третьи страны, в частности через Сирию. Также не исключается возможность поставок из РФ путем экспорта через третьи страны.