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Лукашисты занервничали из-за билбордов в Беларуси

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  • 2.10.2024, 12:51
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Лукашисты занервничали из-за билбордов в Беларуси

Правила размещения наружной рекламы изменили.

Совет министров Беларуси изменил правила выдачи разрешений на размещение наружной рекламы. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, отныне органы власти могут аннулировать решение в ряде случаев.

Так, одно из нововведений заключается в том, чтобы запретить распространителям рекламы устанавливать специальные конструкции без пересогласования в радиусе 10 метров от точки, которая прописана в разрешении. Напомним, ранее это позволяли делать при условии, если рекламный щит «не создает угроз для безопасности».

Второе изменение касается ситуации, когда госорганы требуют убрать те или иные конструкции для проведения ремонтных работ или, например, благоустройства территории. Так же речь идет об организации мероприятий по случаю государственных праздников. И вот, если раньше владелец рекламного щита мог бесплатно без повторного конкурса по своему выбору получить новое место для размещения или же вернуться к старому, теперь этого сделать нельзя.

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