По всей России начали выть сирены 2 2.10.2024, 12:52

6,502

Был прерван эфир ТВ.

Утром 2 октября в крупных городах России взвыли сирены воздушной тревоги. Громко было, в частности, в Омске, Самаре, Перми, Уфе, Химках и других, передает «Обозреватель».

Соответствующие видео опубликовал российский Telegram-канал Baza. Отмечается, что сирена также прервала эфиры теле- и радиоканалов, правда, всего на минуту.

«Утро жителей Химок, Омска, Перми, Самары и других городов России началось не с кофе, а с громкой сирены», – говорится в сообщении.

В МЧС РФ объяснили ситуацию проверкой систем оповещения населения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com