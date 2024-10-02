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По всей России начали выть сирены

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  • 2.10.2024, 12:52
  • 6,502
По всей России начали выть сирены

Был прерван эфир ТВ.

Утром 2 октября в крупных городах России взвыли сирены воздушной тревоги. Громко было, в частности, в Омске, Самаре, Перми, Уфе, Химках и других, передает «Обозреватель».

Соответствующие видео опубликовал российский Telegram-канал Baza. Отмечается, что сирена также прервала эфиры теле- и радиоканалов, правда, всего на минуту.

«Утро жителей Химок, Омска, Перми, Самары и других городов России началось не с кофе, а с громкой сирены», – говорится в сообщении.

В МЧС РФ объяснили ситуацию проверкой систем оповещения населения.

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