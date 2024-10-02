Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара
- 2.10.2024, 13:32
Маневр был разрешен высшим командованием во избежание окружения.
Подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ «Хортица».
Отмечается, что после значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар. В стремлении во что бы то ни стало взять город под контроль, противник привлек резервы для фланговых ударов, что истощило оборону подразделений ВСУ, создав угрозу окружения города.
«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», - говорится в сообщении ОСУВ «Хортица».