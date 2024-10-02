Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара 2.10.2024, 13:32

Маневр был разрешен высшим командованием во избежание окружения.

Подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОСУВ «Хортица».

Отмечается, что после значительных потерь в длительных боях враг не прекратил попыток захватить Угледар. В стремлении во что бы то ни стало взять город под контроль, противник привлек резервы для фланговых ударов, что истощило оборону подразделений ВСУ, создав угрозу окружения города.

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», - говорится в сообщении ОСУВ «Хортица».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com