Видеофакт: Российским оккупантам отправили дроны с зажигательным «сюрпризом» 2 2.10.2024, 13:44

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Зрелище поражает.

Украинские бойцы из бригады «Рубеж» Гвардии Наступления продолжают эффективно использовать дроны для нанесения ударов по позициям российских оккупантов. Недавно Нацгвардия опубликовала поразительное видео, где показано, как операторы БпЛА атакуют дронами с зажигательными боеприпасами.

Таким образом они доставляют врагам «горячие приветствия». Соответствующее видео опубликовала бригада быстрого реагирования Национальной гвардии «Рубеж».

Дроны, оснащенные специальными боеприпасами, которые после сброса устраивают настоящие «огненные сюрпризы». Украинские бойцы шутят, что таким образом утепляют позиции противника.

«Утепляем» позиции противника. Осенними утром и вечерами уже достаточно холодно, поэтому операторы БПЛА 3-го батальона оперативного назначения бригады «Рубеж» своим способом помогают оккупантам согреться – для этого используют дроны с зажигательным сюрпризом. От украинцев захватчики могут получить только такие горячие «поздравления», – отметили украинские защитники.

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