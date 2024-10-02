Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата 2.10.2024, 13:47

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Ему запрещен въезд в страну.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю», — заявил министр.

По его словам, Гуттериш также не осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, и не предпринял никаких усилия для объявления движения террористической организацией.

Глава МИД Израиля заявил, что нынешний генсек ООН «останется пятном на истории» организации, так как «поддерживает террористов, насильников и убийц».

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