Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата
- 2.10.2024, 13:47
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Ему запрещен въезд в страну.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю», — заявил министр.
По его словам, Гуттериш также не осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, и не предпринял никаких усилия для объявления движения террористической организацией.
Глава МИД Израиля заявил, что нынешний генсек ООН «останется пятном на истории» организации, так как «поддерживает террористов, насильников и убийц».