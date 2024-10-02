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В Беларуси запретили испанские оливки

  • 2.10.2024, 15:06
В Беларуси запретили испанские оливки

И российскую вяленую щуку.

В Беларуси запретили продавать вяленую щуку от российского производителя, томатную пасту из РФ, а также испанские оливки, сообщает Госстандарт.

Вяленая потрошеная щука от ипэшника из РФ запрещена к продаже в Беларуси со 2 октября. Причина в том, что рыба слишком сухая. Как рассказали в Госстандарте, массовая доля влаги составила 5,5% при норме не менее 30% для вяленой рыбы. То есть щука подходит под определение сушеной (в ней не более 20% влаги), а не вяленой — таким образом выходит, что она продается под неправильным наименованием, а это нарушение.

Нарушение требований безопасности обнаружили и в российской томатной пасте «Моравка». Как сообщили в Госстандарте, «обнаружена незаявленная изготовителем недопустимая пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220)». Кроме того, массовая доля растворимых сухих веществ составила 24% при норме не менее 25%, то есть банка продукта «не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».

Испанские оливки в пачках с надписью по-польски также признали недопустимыми для продажи из-за консерванта. Специалисты обнаружили, что «при производстве продукции применялся заявленный в маркировке консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для использования при производстве оливок».

И пасту, и оливки запрещено продавать в нашей стране с 7 октября.

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