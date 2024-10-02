В Беларуси запретили испанские оливки
- 2.10.2024, 15:06
И российскую вяленую щуку.
В Беларуси запретили продавать вяленую щуку от российского производителя, томатную пасту из РФ, а также испанские оливки, сообщает Госстандарт.
Вяленая потрошеная щука от ипэшника из РФ запрещена к продаже в Беларуси со 2 октября. Причина в том, что рыба слишком сухая. Как рассказали в Госстандарте, массовая доля влаги составила 5,5% при норме не менее 30% для вяленой рыбы. То есть щука подходит под определение сушеной (в ней не более 20% влаги), а не вяленой — таким образом выходит, что она продается под неправильным наименованием, а это нарушение.
Нарушение требований безопасности обнаружили и в российской томатной пасте «Моравка». Как сообщили в Госстандарте, «обнаружена незаявленная изготовителем недопустимая пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220)». Кроме того, массовая доля растворимых сухих веществ составила 24% при норме не менее 25%, то есть банка продукта «не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».
Испанские оливки в пачках с надписью по-польски также признали недопустимыми для продажи из-за консерванта. Специалисты обнаружили, что «при производстве продукции применялся заявленный в маркировке консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для использования при производстве оливок».
И пасту, и оливки запрещено продавать в нашей стране с 7 октября.