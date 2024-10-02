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Белоруске вместе с тарифом МТС подключили услугу, о которой та не подозревала

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  • 2.10.2024, 15:15
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Белоруске вместе с тарифом МТС подключили услугу, о которой та не подозревала

Многие теряют таким образом деньги и даже не знают об этом.

Минчанка при переходе на другой тарифный план мобильного оператора оказалась подписана на услугу, о которой не подозревала. Из-за этого, по версии женщины, она столкнулась с переплатой по тарифу. Впрочем, однозначным положение не назвать, пишет onliner.by.

В августе белоруска решила перейти на тарифный план «#Супер10» после того, как ее, как и некоторых других абонентов, по «акционному предложению» перевели на план «#Безлимитище» .

Абонентская плата по тарифу «#Супер 10», исходя из сайта МТС, составляет 19,90 рубля.

— Но вдруг оказывается, что этих 20 рублей не хватает на месяц. Дважды приходит уведомление после примерно трех недель пользования, что баланс около нуля и надо внести деньги, — рассказала журналистам пользовательница.

И добавила: она заказала детализацию, из которой поняла, что на «#Супер 10» включена услуга «Безлимит внутри сети» по цене в 5,00 рублей/месяц.

— Я уверена, что многие люди теряют таким образом ежемесячно деньги и даже не знают об этом, — заключила собеседница. По словам женщины, по «абсолютно ненужной [для нее] опции, о которой она ничего не знала», оплата шла два месяца.

Впрочем, на странице официального сайта МТС с описанием тарифного плана «#Супер 10» упоминание «Безлимита внутри сети» нашлось. Там, в частности, говорится: «При подключении и переходе на [указанный] тарифный план назначается услуга за 0 рублей на первый месяц. Со второго месяца действует специальная стоимость в размере 5,00 рублей/месяц».

Журналисты обратились в МТС с просьбой о комментарии, каким образом абоненты оповещаются о подключении/отключении подобных услуг, входящих в плату по тарифному плану? Вот что там ответили:

— Все возможности и особенности предоставления услуг по тарифным планам МТС размещены на сайте mts.by, что допустимо согласно законодательству. Подробную консультацию при смене или подключении тарифного плана можно получить в Контактном центре МТС. Если при посещении салона связи потребителя интересует информация в письменном виде, то по его запросу она будет предоставлена.

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