Названы овощи, которые нужно есть сырыми 2.10.2024, 15:35

В таком виде они максимально полезны.

Употребление в сыром виде или готовка на пару помогает сохранить питательные вещества в брокколи, листовой капусте и болгарском перце. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Хелен Расмуссен, диетолог из Центре изучения питания пожилых людей имени Джин Майер при Университете Тафтса.

По словам врача, у термической обработки овощей есть свои плюсы и минусы. Например, при варке моркови снижается уровень витамина C (который играет важную роль в поддержании коллагена — вещества, отвечающего за эластичность кожи), но повышается содержание бета-каротина — предшественника витамина A (он играет важную роль в поддержании здоровья глаз, репродуктивной функции, роста костей и иммунной системы).

Некоторые питательные вещества теряются при любом способе приготовления. Чем дольше овощи подвергается нагреванию, тем сильнее в них снижается уровень витамина С. На концентрацию некоторых питательных веществ (таких как витамины группы В) особенно влияет приготовление в воде. По этой причине брокколи, листовую капусту и болгарский перец рекомендуется употреблять в сыром виде. Обработка паром также помогает сохранить витамины.

Диетолог также отметила, что жирорастворимые витамины (A, D, E и K) и фитонутриенты (особенно бета-каротин, ликопин и другие каротиноиды) лучше усваиваются с жирами. Это значит, что овощи в сыром виде полезнее заправлять растительным маслом, а также добавлять авокадо или орехи.

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