«Вернулся домой за ножами»2
- 2.10.2024, 15:48
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Гродненец хотел разобраться с персоналом магазина, где его обидели.
В Гродно мужчина с ножами хотел разрешить конфликт в магазине. Подробности сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел 1 октября. В милицию около 23.42 часов позвонили прохожие, рассказавшие, что по улице Врублевского идет мужчина с ножом. Прибывшие правоохранители задержали гражданина с холодным оружием.
Выяснилось, что гродненец шел в магазин, в котором, ему не понравилось обслуживание. Ранее в торговом объекте мужчине не понравилось, как с ним общались, поэтому он сходил домой и взял два ножа, чтобы «прояснить ситуацию».
— В отношении задержанного проводится проверка в порядке, — прокомментировали в УВД.