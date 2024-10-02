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Cиловики массово задерживают жителей Могилевщины

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  • 2.10.2024, 17:12
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Cиловики массово задерживают жителей Могилевщины

Одного из могилевчан приехали задерживать около 10 силовиков.

После задержания 23 сентября Александра Кандричина, который, по версии силовиков, нанес ножевые ранения двум сотрудникам ГУБОПиК, в Могилеве началась массовая зачистка граждан, которые, по мнению сотрудников милиции, могли иметь отношение к нападению, пишет «Вясна».

Буквально через несколько дней после инцидента силовики задержали друга и бывшего коллегу Кандричина. По информации пресс-службы МВД, при обыске в доме задержанного были найдены огнестрельное оружие, части к нему, патроны различного калибра, вещества для изготовления взрывчатки, наркотики и холодное оружие, в том числе замаскированное под бытовые предметы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 295 Уголовного кодекса).

1 октября появилась информация о «зачистке деструктивных ячеек» в Могилеве.

Под «деструктивными ячейками» близкий к МВД телеграм-канал обозначил могилевчан, которые оставляли комментарии в интернете после новости о нападении.

Как сообщает MAYDAYMog, согласно видеоролику, были задержаны как минимум четверо мужчин, в том числе 62-летний житель деревни Прокшеничи Могилевского района. На его задержание выехало 10 силовиков, включая бойцов спецназа из недавно созданного отряда «Гром» (основан в апреле 2024 года). Остальных мужчин также задерживали по 5 силовиков в боевой экипировке.

На видео видно, что никто из задержанных не оказывал сопротивления. В данный момент судьба этих людей неизвестна.

Одного из могилевчан приехали задерживать около 10 силовиков. На «покаянном видео» мужчина признается, что якобы состоит в «экстремистских» чатах и оставляет там комментарии. Среди прочего ему инкриминируют и комментарии к новости о Кандричине.

Еще одно задержание за комментарий в интернете описывает «Медиазона». Силовики задержали студента 4-го курса Гродненского государственного университета, который «одобрял в социальных сетях» действия могилевчанина, обвиняемого в покушении на убийство милиционеров. Ролик с ним был опубликован провластным гродненским телеграм-каналом.

На видео молодой человек в белой кофте извиняется перед сотрудниками милиции. Статья, по которой задержан студент, не уточняется. Сообщения, приписываемые студенту, на милицейском видео не показаны.

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