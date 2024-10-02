«Россия может остаться без важнейшего партнера» 2.10.2024, 17:15

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Это колоссальная проблема для Кремля.

Между Израилем и Ираном начался новый виток войны. Украина может использовать эту ситуацию в свою пользу, ведь Иран больше не сможет быть полезным России, поскольку весь свой военный потенциал направит на ведение боевых действий против Израиля, пишет для «Главреда» украинский военный эксперт Юрий Швец.

Израиль является ярким примером для Украины, который показывает, что важно не боятся нести ответственность за свои действия, отстаивая интересы своей страны всеми доступными способами.

«Уникальный случай сейчас наступил в результате блестящих многоходовок израильских спецслужб и вооруженных сил, когда можно решить вопрос с ядерной программой Ирана. Уникальный случай. Еще говорят, что в результате этих израильских операций рейтинг Нетаньяху взлетел, но он лично в этом заинтересован по таким же причинам, почему Трампу необходимо быть избранным для него лично на этих президентских выборах», - говорит эксперт.

Кроме этого, Юрий Швец дал ответ на вопрос, если это происходит, то что мы будем иметь? По его мнению, будет хаос, путаница, все внимание на ход войны между Израилем и Ираном.

«Уже есть проблемы на международных рынках вооружений, что уже мало комплектующих. Для России это колоссальная проблема, но если эта операция Израиля и союзников будет успешной, Иран теряет свою значимость как союзник России, как поставщик большого количества оружия. Вместо сильного союзника он превращается в больного».

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