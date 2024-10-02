«Отношение Израиля к России изменилось» 2.10.2024, 17:32

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Григорий Месежников

Почему российские и лукашенковские пропагандисты радуются ракетным ударам Ирана.

Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. «Железный купол» и союзники ЦАХАЛа их перехватили. Был ли удар Тегерана ограниченным? Или их оружие настолько отстает от израильского?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Я думаю, что первый момент, наверное, не совсем подходит для того, чтобы объяснить происходящее. Думаю, что Иран как раз хотел нанести Израилю действительно серьезный ущерб. Совершенно очевидно, что он хотел как минимум повредить военную инфраструктуру Израиля, а если выйдет, то нанести ущерб и в других сферах.

Не думаю, что там было какое-то первоначальное соображение об умеренной атаке. У меня нет информации о том, насколько велик арсенал иранских вооружений. Возможно, у них просто нет достаточного количества, чтобы они могли себе позволить запустить больше ракет. Иран запустил где-то около 200 ракет, и может быть, им просто было нужно экономно к этому подойти.

То есть, я думаю, что первый момент — не самый главный. А если рассматривать второй, то специалисты, которые имели возможность проанализировать ракеты, упавшие в Израиле, они сигнализируют, что Иран имеет устаревшую систему вооружений. А израильская противовоздушная оборона настолько эффективна, что хотя ущерб, конечно, какой-то был нанесен, но он был далеко не такой сильный, как тот, на который рассчитывал Иран.

Я думаю, что здесь еще, наверное, Иран просто не учел опыт своего первого удара, там, в принципе, были сопоставимые количества этих ракет. В этот раз было задействовано немного больше ракет, но уже тогда было ясно, что Израиль гораздо более эффективен в своей системе противовоздушной обороны. Плюс сейчас, как и тогда, помогли западные союзники, а также и Иордания, которая тоже помогла часть этих ракет сбить.

Так что Иран просто показывает, что его технологии, которыми он пользуется и которыми, кстати, он помогает России в войне против Украины, действительно устаревшие. Они не идут ни в какое сравнение с тем, чем располагает Израиль и западные союзники.

— Будет ли ответ Израиля жестким или все-таки там предпочтут ограниченный удар, чтобы не допустить большой войны на Ближнем Востоке?

— Я думаю, что это все-таки будет очень жесткий ответ. Разные ресурсы пишут, что это будет просто сокрушительный удар.

Мне кажется, что не повторится то, что произошло после первого удара, когда вообще первый раз в истории союзники помогли Израилю защититься. Было определенное, так сказать, давление на Израиль, чтобы он не отвечал слишком жестко. В итоге Израиль ограничился символическим ударом по какой-то там отдельной системе вооруженных сил Ирана.

Уже тогда было ясно, что Израиль не был в восторге от такого ограничения, ведь их опыт борьбы с такими врагами, как ХАМАС и «Хезболла», которые являются прокси Ирана, показывает, что с ними невозможно договориться, так же как невозможно договориться с Ираном. Совершенно очевидно, что если не последует жесткого ответа, то это все будет продолжаться. Думаю, сейчас этот аргумент ясен и западным союзникам. Вчера в Вашингтоне один из представителей американской администрации высказался в том смысле, что США уже не способны отговорить Израиль от жесткого ответа.

Даже таких попыток, судя по всему, уже не предпринимается. Американская администрация ясно и однозначно поддержала право Израиля на самооборону и ответный удар. Думаю, Израиль сейчас собирает силы для сильного ответного удара, хоть были ожидания, что ответ последует в первую же ночь.

Скорее всего, Израиль подойдет к этому более тщательно и системно. В ближайшее время можно ожидать очень жесткого, если не сказать жестокого ответа. Судя по всему, он будет направлен не только на военную инфраструктуру, но и на ключевые объекты иранской экономики, такие как энергетическая система. Возможно, Израиль не сразу пойдет на удар по ядерной инфраструктуре Ирана, это могут оставить как следующий шаг, если после жесткого удара Иран продолжит свои действия. В таком случае, если Тегеран не остановится, Израиль может нанести удар и по ядерным объектам.

— Российская и лукашенковская пропаганда активно в этой истории радовались иранскому удару по Израилю. Почему?

— Они, вероятно, хотят создать у своей аудитории ощущение, что даже хваленый Израиль пропускает удары. В этом контексте они пытаются показать, что то, что сейчас выделывает (в хорошем смысле слова) Украина на российской территории, поражая энергетическую и военную инфраструктуру, — это нормально. Мол, если Россия пропускает удары, то это ничего особенного, ведь даже Израиль допускает такие случаи. Думаю, именно поэтому они начали эту пропагандистскую кампанию.

Также здесь присутствует еще один подтекст. Несмотря на то, что Россия пытается представить себя государством, способным на мирные инициативы, на самом деле это не так. Россия, как и Советский Союз в свое время, остается врагом Израиля. Хотя риторика сейчас не такая жесткая, как во времена социализма, когда советская пропаганда туманила мозги гражданам всеми этими высказываниями об израильской военщине, сионизме и прочем, Россия, на мой взгляд, рассматривает Израиль как соперника и противника на Ближнем Востоке. Израиль — это государство, относящееся к западному миру и сотрудничающее с Западом.

Из-за опасений Израиля перед возможным давлением или подрывными действиями России, поддержка Украины с его стороны не распространялась на военную помощь. Но политически Израиль поддерживал Украину, а сейчас это еще более очевидно. Я слежу за израильскими СМИ и вижу, что отношение к России изменилось: никаких симпатий больше нет, за исключением нескольких российских агентов влияния, которых там, кстати, не так много.

Основной политический истеблишмент Израиля сейчас однозначно на стороне Украины. Этому способствует и тот факт, что Иран поддерживает Россию, поставляя ей оружие, а Россия, судя по всему, передает Ирану какие-то военные технологии. Поэтому все потуги российской пропаганды, ее критика Израиля и возмущение по поводу того, что Израиль ликвидировал Насраллу, скорее всего, не принесут никакого результата. Даже российская аудитория вряд ли воспримет это всерьез.

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