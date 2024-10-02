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В России для Медведева нашли «тепленькое местечко»

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  • 2.10.2024, 17:55
  • 3,442
В России для Медведева нашли «тепленькое местечко»

Он возглавил совет директоров одной из компаний.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома». Об этом сообщается на сайте компании.

Акционеры компании утвердили новый состав совета директоров в сентябре, 2 октября состоялось его первое заседание.

«На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту». — рассказали в компании.

Ранее пост председателя совета директоров занимал спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. В новый состав совета, избранный 16 сентября, он не вошел.

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