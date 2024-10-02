В России для Медведева нашли «тепленькое местечко»5
- 2.10.2024, 17:55
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Он возглавил совет директоров одной из компаний.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома». Об этом сообщается на сайте компании.
Акционеры компании утвердили новый состав совета директоров в сентябре, 2 октября состоялось его первое заседание.
«На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту». — рассказали в компании.
Ранее пост председателя совета директоров занимал спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов. В новый состав совета, избранный 16 сентября, он не вошел.